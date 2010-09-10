Детские парты
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Детские парты
Друзья, всех приветствую, моему сыну уже вот вот исполнится 6 лет, и в честь этого нужно подарить ему парту, чтобы он мог уже учиться и развиваться, но вот где купить такую парту, мне к сожалению не известно. Так что ребят, если кто знает где можно найти подобный сервис, подскажите мне, у буду вам очень благодарен.
Re: Детские парты
Ох уж эти наивные вопросы))) подскажите)) помогите))) лень самим поискать в интернете? Ну это же быстрее будет чем тут ждать ответа. Я вообще не верю что можно найти в интернете что то стоящее. Не тратьте свое время.
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