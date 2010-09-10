Сообщение Meran » Сегодня, 17:59

Друзья, всех приветствую, моему сыну уже вот вот исполнится 6 лет, и в честь этого нужно подарить ему парту, чтобы он мог уже учиться и развиваться, но вот где купить такую парту, мне к сожалению не известно. Так что ребят, если кто знает где можно найти подобный сервис, подскажите мне, у буду вам очень благодарен.