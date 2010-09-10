Сообщение oleg2002209 » 51 минуту назад

Друзья, всем привет, мне нужно оформить диагностическую карту,в связи с чем у меня к вам вопрос, сколько сейчас стоит диагностическая карта для прохождения тез осмотра и где можно купить ее?