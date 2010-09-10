Где оформить диагностическую карту

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Где оформить диагностическую карту

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 18:01

Друзья, всем привет, мне нужно оформить диагностическую карту,в связи с чем у меня к вам вопрос, сколько сейчас стоит диагностическая карта для прохождения тез осмотра и где можно купить ее?
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Где оформить диагностическую карту

Сообщение Sumail » Сегодня, 21:26

Не поверите но вот относительно недавно у меня тоже была подобная ситуация, благо у меня был друг у которого были нужные контакты, поэтому может и у вас такой есть.
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