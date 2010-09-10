Где оформить диагностическую карту
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Где оформить диагностическую карту
Друзья, всем привет, мне нужно оформить диагностическую карту,в связи с чем у меня к вам вопрос, сколько сейчас стоит диагностическая карта для прохождения тез осмотра и где можно купить ее?
Re: Где оформить диагностическую карту
Не поверите но вот относительно недавно у меня тоже была подобная ситуация, благо у меня был друг у которого были нужные контакты, поэтому может и у вас такой есть.
Re: Где оформить диагностическую карту
Вообще сейчас никто не хочет стоять в очередях для получения полиса ОСАГО и все заказывают в интернете, к примеру вот этот сайт принимает заказы онлайн https://autotalon.dk Я вот лично сам не раз уже там заказывал диагностичускую карту и как по мне через интернет заказывать очень удобно, не нужно тратить кучу времени
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