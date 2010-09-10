Люстра

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Люстра

Сообщение BlackFury » 50 минут назад

Привет, на днях мне дети разбили люстру, а она была очень красивая и теперь я хочу найти хороший магазин, чтобы заказать новую люстру,но вот только я не могу найти хороший магазин и если вам не сложно помогите мне найти такой магазин, заранее спасибо.
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