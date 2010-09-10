Люстра

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Люстра

Сообщение BlackFury » Сегодня, 18:02

Привет, на днях мне дети разбили люстру, а она была очень красивая и теперь я хочу найти хороший магазин, чтобы заказать новую люстру,но вот только я не могу найти хороший магазин и если вам не сложно помогите мне найти такой магазин, заранее спасибо.
Вернуться к началу
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Люстра

Сообщение Noone » Сегодня, 21:36

доброго времени суток форумчане! ответ на такой вопрос надо искать на форумах по вашему региону, я думаю так вы быстрее найдете на него ответ.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя