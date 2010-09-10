Люстра
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Люстра
Привет, на днях мне дети разбили люстру, а она была очень красивая и теперь я хочу найти хороший магазин, чтобы заказать новую люстру,но вот только я не могу найти хороший магазин и если вам не сложно помогите мне найти такой магазин, заранее спасибо.
Re: Люстра
доброго времени суток форумчане! ответ на такой вопрос надо искать на форумах по вашему региону, я думаю так вы быстрее найдете на него ответ.
Re: Люстра
Доброго времени суток, я вот себе покупал простую люстру, я как бы не очень любитель чего то непонятного, но там в магазине увидел одну интересную люстру вот https://leddelight.ru/catalog/lyustry-/ ... -toplight/ ничего подобного я никогда не видел, уверен как раз то что вам подойдет, я покупал обычную, у нас и ремонт не дорогой был, смотрите там еще есть подобное той что скинул вам! Рекомендую!
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