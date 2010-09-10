Сообщение BlackFury » 12 авг 2019, 18:02

Привет, на днях мне дети разбили люстру, а она была очень красивая и теперь я хочу найти хороший магазин, чтобы заказать новую люстру,но вот только я не могу найти хороший магазин и если вам не сложно помогите мне найти такой магазин, заранее спасибо.