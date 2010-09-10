Люстра

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Люстра

Сообщение BlackFury » 12 авг 2019, 18:02

Привет, на днях мне дети разбили люстру, а она была очень красивая и теперь я хочу найти хороший магазин, чтобы заказать новую люстру,но вот только я не могу найти хороший магазин и если вам не сложно помогите мне найти такой магазин, заранее спасибо.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Люстра

Сообщение Meran » 13 авг 2019, 12:19

Доброго времени суток, я вот себе покупал простую люстру, я как бы не очень любитель чего то непонятного, но там в магазине увидел одну интересную люстру вот https://leddelight.ru/catalog/lyustry-/ ... -toplight/ ничего подобного я никогда не видел, уверен как раз то что вам подойдет, я покупал обычную, у нас и ремонт не дорогой был, смотрите там еще есть подобное той что скинул вам! Рекомендую!
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Люстра

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 15:59

Перед покупкой подвесных светильников нужно обратить на то внимание, чтобы они подошли под дизайн интерьера. Для себя недавно нашла один неплохой магазин https://divine-light.ru/ , в котором есть огромный выбор оригинальных светильников. Пару месяцев сделала заказ, и до сих пор все работает без каких либо нареканий. Советую за такими покупками обращаться к ним.
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