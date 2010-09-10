Не спам - (партнерская программа)
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Не спам - (партнерская программа)
Не спам Реферальная программа.
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Бонусы ОТ 300-950 руб за клиента, И ВЫШЕ. за оплаченные заказы привлеченных Вами друзей и покупателей. Привлечение осуществляется по специальной ссылке, которую партнер может получить в личном кабинете. Реферальной программы. Вот этот
Наша реферальная программа позволит вам зарабатывать, привлекая своих друзей и знакомых в наш интернет-магазин.
Вступайте в реферальную программу сегодня и получите свою уникальную партнерскую ссылку — вы сможете отправлять ее своим знакомым, публиковать в соцсетях, на сайтах, блогах и форумах. За каждого покупателя, который придет в наш интернет-магазин по вашей ссылке и оформит заказ, вы получите ПРОЦЕНТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ от 5% до 10% от стоимости заказа! Заработанные баллы можно потратить на покупки в нашем магазине! Или выплаты Вам на лецевой счет.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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