PowerPoint 2016
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
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PowerPoint 2016
Нужен PowerPoint 2016 года в русской версии. Скачал уже 3 программы, все идут на английском либо с частичной руссификацией. Где найти нормальную? Отсюда office-apps.net/microsoft-powerpoint/ кто-то пробовал качать, можете дать отзыв? Или скинуть ссылку на раздачу торрента? Нужен только в бесплатном виде, платный можете не предлагать.
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