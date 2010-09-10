PowerPoint 2016

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

PowerPoint 2016

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:00

Нужен PowerPoint 2016 года в русской версии. Скачал уже 3 программы, все идут на английском либо с частичной руссификацией. Где найти нормальную? Отсюда office-apps.net/microsoft-powerpoint/ кто-то пробовал качать, можете дать отзыв? Или скинуть ссылку на раздачу торрента? Нужен только в бесплатном виде, платный можете не предлагать.
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