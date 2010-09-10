Подарок для ребенка

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Подарок для ребенка

Сообщение Sumail » 40 минут назад

Скоро у моего крестника день рождения, 7 лет ему исполнится. Он у нас очень активный и подвижный мальчишка. Поделитесь идеями, что можно выбрать ему в подарок? Хотелось бы порадовать его в ДР.
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