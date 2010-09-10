Подарок для ребенка
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Подарок для ребенка
Скоро у моего крестника день рождения, 7 лет ему исполнится. Он у нас очень активный и подвижный мальчишка. Поделитесь идеями, что можно выбрать ему в подарок? Хотелось бы порадовать его в ДР.
Re: Подарок для ребенка
Да, возраст конечно уже не маленький, поэтому нужно дарить ему уже что то развивающее, например книгу, я думаю это будет очень крутой подарок.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Подарок для ребенка
Очень качественные и при этом не дорогие игрушки продаются в интернет-магазине https://lemtoys.ru там и девочки и мальчики найдут себе игрушки которые им придутся по душе. Своим деткам только там выбираем, они выбирают - мы заказываем, так что уверен что и вы найдете себе что-нибудь по душе.
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