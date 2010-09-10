Подарок для ребенка

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Подарок для ребенка

Сообщение Sumail » 13 авг 2019, 10:33

Скоро у моего крестника день рождения, 7 лет ему исполнится. Он у нас очень активный и подвижный мальчишка. Поделитесь идеями, что можно выбрать ему в подарок? Хотелось бы порадовать его в ДР.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Подарок для ребенка

Сообщение Dendi1 » 13 авг 2019, 14:07

Да, возраст конечно уже не маленький, поэтому нужно дарить ему уже что то развивающее, например книгу, я думаю это будет очень крутой подарок.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Подарок для ребенка

Сообщение oleg2002209 » 13 авг 2019, 18:38

Очень качественные и при этом не дорогие игрушки продаются в интернет-магазине https://lemtoys.ru там и девочки и мальчики найдут себе игрушки которые им придутся по душе. Своим деткам только там выбираем, они выбирают - мы заказываем, так что уверен что и вы найдете себе что-нибудь по душе.
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Подарок для ребенка

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 01:53

Sumail писал(а):Скоро у моего крестника день рождения, 7 лет ему исполнится. Он у нас очень активный и подвижный мальчишка. Поделитесь идеями, что можно выбрать ему в подарок? Хотелось бы порадовать его в ДР.


Да, игрушка для ребенка - самый лучший подарок! Я бы вам посоветовала бакуган игрушки купить, они сейчас пользуется большой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Принцип построен на карточной игре, в которой принимает участие 2-4 человека. Игроками выкладываются металлические карточки на поле, потом необходимо бросить шарики-бакуганы и если попадает на карточку, то шарик трансформируется в монстра. Очень прикольно.

Я своему сыну вот такую игру купила:

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