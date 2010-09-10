Сообщение Sumail » 13 авг 2019, 10:33

Скоро у моего крестника день рождения, 7 лет ему исполнится. Он у нас очень активный и подвижный мальчишка. Поделитесь идеями, что можно выбрать ему в подарок? Хотелось бы порадовать его в ДР.