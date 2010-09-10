Сообщение nezTyncst » Сегодня, 07:38

Наиля писала:Ребенка записали на операцию по подрезанию подъязычной уздечки на Больничном, 12а. На старом форуме как - то уже обсуждали эту тему, но в прошлом году я решила, что ребенок еще маленький для такой операции и мы не пошли, но сейчас ортодонт сказал или режем или кривые испорченные зубы. Говорят у нас в городе, в стоматологии на Пролетарской делают такую операцию лазером.

Девочки скажите кто ходил на Пролетарскую резать именно подъязычную уздечку? Как это все? Какие деньги?