Подарок для ребенка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
5 сообщений • Страница 1 из 1
Подарок для ребенка
Скоро у моего крестника день рождения, 7 лет ему исполнится. Он у нас очень активный и подвижный мальчишка. Поделитесь идеями, что можно выбрать ему в подарок? Хотелось бы порадовать его в ДР.
Re: Подарок для ребенка
Да, возраст конечно уже не маленький, поэтому нужно дарить ему уже что то развивающее, например книгу, я думаю это будет очень крутой подарок.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Подарок для ребенка
Очень качественные и при этом не дорогие игрушки продаются в интернет-магазине https://lemtoys.ru там и девочки и мальчики найдут себе игрушки которые им придутся по душе. Своим деткам только там выбираем, они выбирают - мы заказываем, так что уверен что и вы найдете себе что-нибудь по душе.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Подарок для ребенка
Sumail писал(а):Скоро у моего крестника день рождения, 7 лет ему исполнится. Он у нас очень активный и подвижный мальчишка. Поделитесь идеями, что можно выбрать ему в подарок? Хотелось бы порадовать его в ДР.
Да, игрушка для ребенка - самый лучший подарок! Я бы вам посоветовала бакуган игрушки купить, они сейчас пользуется большой популярностью не только у детей, но и у взрослых. Принцип построен на карточной игре, в которой принимает участие 2-4 человека. Игроками выкладываются металлические карточки на поле, потом необходимо бросить шарики-бакуганы и если попадает на карточку, то шарик трансформируется в монстра. Очень прикольно.
Я своему сыну вот такую игру купила:
Подарок для ребенка
Наиля писала:Ребенка записали на операцию по подрезанию подъязычной уздечки на Больничном, 12а. На старом форуме как - то уже обсуждали эту тему, но в прошлом году я решила, что ребенок еще маленький для такой операции и мы не пошли, но сейчас ортодонт сказал или режем или кривые испорченные зубы. Говорят у нас в городе, в стоматологии на Пролетарской делают такую операцию лазером.
Девочки скажите кто ходил на Пролетарскую резать именно подъязычную уздечку? Как это все? Какие деньги?
Девочки скажите кто ходил на Пролетарскую резать именно подъязычную уздечку? Как это все? Какие деньги?
5 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей