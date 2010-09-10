Наручные часы

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Наручные часы

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 10:44

Какие у вас? Насколько они вообще вас устраивают. Я сейчас ношу фитнес-браслет, но думаю сменить и сделать выбор в пользу классических часов.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Наручные часы

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 14:16

Ну мне нравится часы от компании ксиоми, они производят ми бенд, очень крутые фитнес часы, с батарее более чем на месяц.
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