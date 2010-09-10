Наручные часы
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Наручные часы
Какие у вас? Насколько они вообще вас устраивают. Я сейчас ношу фитнес-браслет, но думаю сменить и сделать выбор в пользу классических часов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Наручные часы
Ну мне нравится часы от компании ксиоми, они производят ми бенд, очень крутые фитнес часы, с батарее более чем на месяц.
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