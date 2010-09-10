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Dendi1 Гость RZN.info Сообщения: 90 Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19 Наручные часы Цитата Сообщение Dendi1 » Сегодня, 10:44 Какие у вас? Насколько они вообще вас устраивают. Я сейчас ношу фитнес-браслет, но думаю сменить и сделать выбор в пользу классических часов. Вернуться к началу

Sumail Гость RZN.info Сообщения: 93 Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26 Re: Наручные часы Цитата Сообщение Sumail » Сегодня, 18:15 Я так понял что вас не интересуют вообще серебрянные или золотые браслеты, ну вот в таком случае могу вам порекомендовать обратится в магазин http://steelbraslet.ru Тут вы легко сможете подобрать себе хороший браслет, я вот конечно же не уверен что там есть продукция которая понравится вам, но вы зайдите и посмотрите Вернуться к началу

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