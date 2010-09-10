Наручные часы
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Наручные часы
Какие у вас? Насколько они вообще вас устраивают. Я сейчас ношу фитнес-браслет, но думаю сменить и сделать выбор в пользу классических часов.
Re: Наручные часы
Я так понял что вас не интересуют вообще серебрянные или золотые браслеты, ну вот в таком случае могу вам порекомендовать обратится в магазин http://steelbraslet.ru Тут вы легко сможете подобрать себе хороший браслет, я вот конечно же не уверен что там есть продукция которая понравится вам, но вы зайдите и посмотрите
Re: Наручные часы
А почему бы вам не купить качественную реплику наручных часов известных брендов. Такие часы будут стоить совсем недорого, а качеством практически ничем не отличаются. Отличным вариантом будут часы vacheron и вот к ним очень неплохой обзор от экспертов - https://imidge.com.ua/news/overview/browse-replica-watches-swiss-vacheron-constantin-overseas-dual-time/ .
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Наручные часы
Я тоже предпочитаю заказывать через интернет. Можете посмотреть тут chasik https://chasik.com.ua/ наличие и описание товара. Я брал у них, правда месяца три назад. Мне даже гарантию дали на часы, хотя они из бюджетного варианта. Я оплатил товар и в течении двух дней мне пришла моя посылка. Так что если нужно будет срочно, все ровно успеете. Или лично зайдите к ним в магазин, если Вы из Москвы)
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