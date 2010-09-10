Посоветуйте сервис для ремонта авто после дтп
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Посоветуйте сервис для ремонта авто после дтп
Ребят, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается ремонтов авто после ДТП, дело в том что на днях попал в ДТП, слава Богу все остались живы, а вот машинка немного пострадала, по этому нужен проверенный сервис который подрехтует мою ласточку.
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