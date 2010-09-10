Посоветуйте сервис для ремонта авто после дтп

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Посоветуйте сервис для ремонта авто после дтп

Сообщение Meran » 27 минут назад

Ребят, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается ремонтов авто после ДТП, дело в том что на днях попал в ДТП, слава Богу все остались живы, а вот машинка немного пострадала, по этому нужен проверенный сервис который подрехтует мою ласточку.
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