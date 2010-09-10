Посоветуйте сервис для ремонта авто после дтп

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Посоветуйте сервис для ремонта авто после дтп

Сообщение Meran » Сегодня, 10:45

Ребят, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается ремонтов авто после ДТП, дело в том что на днях попал в ДТП, слава Богу все остались живы, а вот машинка немного пострадала, по этому нужен проверенный сервис который подрехтует мою ласточку.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Посоветуйте сервис для ремонта авто после дтп

Сообщение BlackFury » Сегодня, 14:21

Привет!!! Вы такие сложные вопросы задаете тут...такие вопросы наверное надо задавать на форумах по назначению, а не тут...да такие вопросы лучше вообще поисковику задать..либо в соц сетях, или смотреть по отзыва...ну не факт что и отзывы дадут вам ответ. так как и они бывают заказными.
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