Сообщение BlackFury » Сегодня, 14:21

Привет!!! Вы такие сложные вопросы задаете тут...такие вопросы наверное надо задавать на форумах по назначению, а не тут...да такие вопросы лучше вообще поисковику задать..либо в соц сетях, или смотреть по отзыва...ну не факт что и отзывы дадут вам ответ. так как и они бывают заказными.