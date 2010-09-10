Посоветуйте сервис для ремонта авто после дтп
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Посоветуйте сервис для ремонта авто после дтп
Ребят, мне вот срочно нужен проверенный сервис, который занимается ремонтов авто после ДТП, дело в том что на днях попал в ДТП, слава Богу все остались живы, а вот машинка немного пострадала, по этому нужен проверенный сервис который подрехтует мою ласточку.
Re: Посоветуйте сервис для ремонта авто после дтп
Привет!!! Вы такие сложные вопросы задаете тут...такие вопросы наверное надо задавать на форумах по назначению, а не тут...да такие вопросы лучше вообще поисковику задать..либо в соц сетях, или смотреть по отзыва...ну не факт что и отзывы дадут вам ответ. так как и они бывают заказными.
Re: Посоветуйте сервис для ремонта авто после дтп
Не приятная ситуация, мой друг чинил авто после того как ему не хорошие люди разбили авто, он искал хороший сервис в интернете, и немного погуляв по нем нашел вот этот сайт https://service-sdm.ru Это оказался СТО рядом с его домом, по этому они бесплатно доставили авто до сервиса, оценили поломку с помощью компьютерной диагностики и взялись за дело, после ремонта удивило то что на автомобиле нету и следа от поломки, как будто новый автомобиль. Друг очень им благодарен, рекомендую именно их.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей