Сообщение oleg2002209 » 26 минут назад

Всем привет, я хочу сделать на даче колодец, я бы мог нанять бы и обычных людей, чтобы выкопали колодец, но я хочу , чтобы была артизианская вода,она говорят полезная и вкусная.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.