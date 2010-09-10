Бурение скважин

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Бурение скважин

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 10:45

Всем привет, я хочу сделать на даче колодец, я бы мог нанять бы и обычных людей, чтобы выкопали колодец, но я хочу , чтобы была артизианская вода,она говорят полезная и вкусная.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Бурение скважин

Сообщение Sumail » Сегодня, 14:25

А как насчет того чтоб посмотреть в интернете похожие запросы, я уверен что вы найдете ответ на свой вопрос.
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