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Dendi1 Гость RZN.info Сообщения: 213 Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19 Re: Бурение скважин Цитата Сообщение Dendi1 » 13 авг 2019, 18:27 Обеспечить водой себя и свою семью дело которое должен сделать настоящий мужчина если он хозяин в доме и не главное уметь делать все самому есть специальное оборудование и люди которые умеют на нем работать и нужно обратится к http://ecogeoproect.ru/ и вопрос будет закрыт практически сразу и окончательно- организация имеет много положительных отзывов о своей работе и стоит им верить Вернуться к началу

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