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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

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Сообщение BlackFury » 26 минут назад

Здравствуйте. Я молодой, прогрессивный бизнесмен. Зарабатываю нормальные деньги. Переезжаею в Подмосковье на родину к бабушке. У меня есть сын и хочу ему что-то купить, что посоветуете?
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