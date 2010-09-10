Сообщение BlackFury » Сегодня, 10:46

Здравствуйте. Я молодой, прогрессивный бизнесмен. Зарабатываю нормальные деньги. Переезжаею в Подмосковье на родину к бабушке. У меня есть сын и хочу ему что-то купить, что посоветуете?