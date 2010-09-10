Подарок
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подарок
Здравствуйте. Я молодой, прогрессивный бизнесмен. Зарабатываю нормальные деньги. Переезжаею в Подмосковье на родину к бабушке. У меня есть сын и хочу ему что-то купить, что посоветуете?
Re: Подарок
Ну можете подарить ему к примеру гироскутер, очень крутой подарок для детей, и тем более вполне нормально стоит.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: BlackFury и 0 гостей