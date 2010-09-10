Подарок

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Подарок

Сообщение BlackFury » Сегодня, 10:46

Здравствуйте. Я молодой, прогрессивный бизнесмен. Зарабатываю нормальные деньги. Переезжаею в Подмосковье на родину к бабушке. У меня есть сын и хочу ему что-то купить, что посоветуете?
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Подарок

Сообщение Noone » Сегодня, 13:52

Ну можете подарить ему к примеру гироскутер, очень крутой подарок для детей, и тем более вполне нормально стоит.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Подарок

Сообщение Meran » Сегодня, 18:34

Привет, как вариант, можете посмотреть вариант для подарка на этом сайте https://artbaroque.ru . Там огромный выбор дизайнерских украшений на любой вкус и цвет, и что самое интересное по весьма приемлемым ценам, так что я думаю вам точно там что-то приглянется!
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