Подарок
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Подарок
Здравствуйте. Я молодой, прогрессивный бизнесмен. Зарабатываю нормальные деньги. Переезжаею в Подмосковье на родину к бабушке. У меня есть сын и хочу ему что-то купить, что посоветуете?
Re: Подарок
Ну можете подарить ему к примеру гироскутер, очень крутой подарок для детей, и тем более вполне нормально стоит.
Re: Подарок
Привет, как вариант, можете посмотреть вариант для подарка на этом сайте https://artbaroque.ru . Там огромный выбор дизайнерских украшений на любой вкус и цвет, и что самое интересное по весьма приемлемым ценам, так что я думаю вам точно там что-то приглянется!
Re: Подарок
А почему бы вам не подарить сыну хорошую акустическую систему? Думаю, что такой подарок он оценит по достоинству. А если вы не имеете опыта таких покупок. то вот можете почитать рекомендации специалистов - http://dndz.tv/article-29539.html которые расскажут по каким критериям лучше всего выбирать акустику.
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