Стекло на заказ
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Стекло на заказ
Ребят, помогите мне найти сервис, который занимается изготовлением стекл на заказ .У меня так и не вышло найти сервис, который этим занимается. Так что ребят, давайте не будем игнорить мой вопрос, а все вместе его по обсуждаем, потому как он довольно актуален в наше время.
Re: Стекло на заказ
Не поверите но вот относительно недавно у меня тоже была подобная ситуация, благо у меня был друг у которого были нужные контакты, поэтому может и у вас такой есть.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 351
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Стекло на заказ
Так а вам какое конкретно стекло нужно? Просто мы недавно искали закалённое, нам посоветовали эту https://molly-quartz.ru/ компанию, они делают стекла высокого качества, только продают их оптом, поэтому если объем позволяет, то смело туда обращайтесь.
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