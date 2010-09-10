Стекло на заказ

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Стекло на заказ

Сообщение Sumail » 13 авг 2019, 10:47

Ребят, помогите мне найти сервис, который занимается изготовлением стекл на заказ .У меня так и не вышло найти сервис, который этим занимается. Так что ребят, давайте не будем игнорить мой вопрос, а все вместе его по обсуждаем, потому как он довольно актуален в наше время.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Стекло на заказ

Сообщение Dendi1 » 13 авг 2019, 14:17

Не поверите но вот относительно недавно у меня тоже была подобная ситуация, благо у меня был друг у которого были нужные контакты, поэтому может и у вас такой есть.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 351
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Стекло на заказ

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 22:56

Так а вам какое конкретно стекло нужно? Просто мы недавно искали закалённое, нам посоветовали эту https://molly-quartz.ru/ компанию, они делают стекла высокого качества, только продают их оптом, поэтому если объем позволяет, то смело туда обращайтесь.
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