Окна
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Окна
привет, вот купил себе новые пластиковые окна и теперь нужно их вставить, я хотел попробовать сам но ничего не получилось и вот ищу ребят которые эти занимаются, подскажите мне кого-то вдруг если вы знаете.
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