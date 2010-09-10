Окна

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Окна

Сообщение Noone » 24 минуты назад

привет, вот купил себе новые пластиковые окна и теперь нужно их вставить, я хотел попробовать сам но ничего не получилось и вот ищу ребят которые эти занимаются, подскажите мне кого-то вдруг если вы знаете.
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