Окна

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Окна

Сообщение Noone » Сегодня, 10:48

привет, вот купил себе новые пластиковые окна и теперь нужно их вставить, я хотел попробовать сам но ничего не получилось и вот ищу ребят которые эти занимаются, подскажите мне кого-то вдруг если вы знаете.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Окна

Сообщение Meran » Сегодня, 14:26

Ну я даже не знаю кто этим занимается у себя в городе я вроде бы не слышал про такие компании, может вам посмотреть в интернете хорошо, думаю у вас получится найти то что нужно.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Окна

Сообщение BlackFury » Сегодня, 18:13

Здравствуйте, рекомендую вам купить пластиковые окна тут https://oknafin.ru Компания Окна Фин занимается производством и установкой пластиковых окон в Москве и Подмосковье по выгодным ценам. Я вот лично люблю когда в доме установлены пластиковые окна, заказывал я у них себе в квартиру и на дачу, соотношение цена качество - хорошее
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