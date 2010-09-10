Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.



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kitties Гость RZN.info Сообщения: 4 Зарегистрирован: 08 авг 2019, 15:51 Казахстан Цитата Сообщение kitties » Сегодня, 12:20 хочу поделиться своими впечатлениями от довольно таки неприметной страны в туристическом плане -- Казахстане. скорее всего в самих городах не много на что посмотреть, кроме нескольких мечетей и соборов. но за городами открываются невероятные пейзажи. больше всего мне понравились наши однодневные походы в горы. ехали в Тянь-Шань из Алматы три раза. наведывались в разные маленькие села и национальные парки. красоты невероятные. и что мне очень понравилось то что из Алматы можно было без проблем купить авиабилет в Нур-Султан и продолжить наше путешествие. впечатления незабываемые Вернуться к началу

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