Казахстан

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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kitties
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 15:51

Казахстан

Сообщение kitties » Сегодня, 12:20

хочу поделиться своими впечатлениями от довольно таки неприметной страны в туристическом плане -- Казахстане. скорее всего в самих городах не много на что посмотреть, кроме нескольких мечетей и соборов. но за городами открываются невероятные пейзажи. больше всего мне понравились наши однодневные походы в горы. ехали в Тянь-Шань из Алматы три раза. наведывались в разные маленькие села и национальные парки. красоты невероятные. и что мне очень понравилось то что из Алматы можно было без проблем купить авиабилет в Нур-Султан и продолжить наше путешествие. впечатления незабываемые
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