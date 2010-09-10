Сообщение Dendi1 » Сегодня, 12:49

Друзья, всех приветствую на этом форуме, у нас уже через две недели будет юбилей фирмы, нам будет 5 лет, и в честь этого я хочу своим коллегам подарить что-нибудь, но вот что, пока не знаю, может вы дадите мне совет, заранее спасибо.