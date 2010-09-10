Юбилей фирмы

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Юбилей фирмы

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 12:49

Друзья, всех приветствую на этом форуме, у нас уже через две недели будет юбилей фирмы, нам будет 5 лет, и в честь этого я хочу своим коллегам подарить что-нибудь, но вот что, пока не знаю, может вы дадите мне совет, заранее спасибо.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Юбилей фирмы

Сообщение oleg2002209 » 22 минуты назад

Ну поздравляю вашу компанию, и вас в том числе очень крутая дата, так что в качестве подарка можно к примеру подарить очень крутые блокноты.
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