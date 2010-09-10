Юбилей фирмы
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Юбилей фирмы
Друзья, всех приветствую на этом форуме, у нас уже через две недели будет юбилей фирмы, нам будет 5 лет, и в честь этого я хочу своим коллегам подарить что-нибудь, но вот что, пока не знаю, может вы дадите мне совет, заранее спасибо.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Юбилей фирмы
Ну поздравляю вашу компанию, и вас в том числе очень крутая дата, так что в качестве подарка можно к примеру подарить очень крутые блокноты.
Re: Юбилей фирмы
Ну лично я, когда мне нужно было приобрести моим сотрудникам по компании подарки обращался к уже проверенной компании https://memco.ru Так как здесь действительно просто колоссальный выбор очень крутых и что самое главное оригинальных подарков именно для корпораций, так что думаю я смог вам помочь.
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