Юбилей фирмы

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Юбилей фирмы

Сообщение Dendi1 » 13 авг 2019, 12:49

Друзья, всех приветствую на этом форуме, у нас уже через две недели будет юбилей фирмы, нам будет 5 лет, и в честь этого я хочу своим коллегам подарить что-нибудь, но вот что, пока не знаю, может вы дадите мне совет, заранее спасибо.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 103
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Юбилей фирмы

Сообщение oleg2002209 » 13 авг 2019, 14:01

Ну поздравляю вашу компанию, и вас в том числе очень крутая дата, так что в качестве подарка можно к примеру подарить очень крутые блокноты.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Юбилей фирмы

Сообщение Sumail » 13 авг 2019, 18:56

Ну лично я, когда мне нужно было приобрести моим сотрудникам по компании подарки обращался к уже проверенной компании https://memco.ru Так как здесь действительно просто колоссальный выбор очень крутых и что самое главное оригинальных подарков именно для корпораций, так что думаю я смог вам помочь.
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Юбилей фирмы

Сообщение Alekol » 51 минуту назад

У нас когда был юбилей фирмы, мы решили сотрудникам подарить классные подарки, выбрать решили хорошие кошельки и портмоне для мужчин и женщин http://izmail-city.org/infoblog/94-poleznaya-informaciya-13/13248-koshelki-i-portmone, а в средину подарка, каждому сотруднику положили денежную премию. У нас секретарь занимался именно подбором подарка.
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