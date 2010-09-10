корректор осанки купить
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корректор осанки купить
Корректор осанки http://c.twnt.ru/vcAg
Производится модель из эластичных материалов, что помогает ей надежно закрепляться на человеческом теле, не позволяя сутулиться. К основанию корсета крепится пара лямок так же, как и у рюкзака, и один пояс. Последний оборудован липучками, регулирующими размеры изделия.
Имеет удобную эргономичную форму, а его вес незначителен.
Подобные свойства позволяют носить изделие под одеждой на протяжении всего дня и не испытывать при этом дискомфорта. Материалы, используемые для создания модели, легко стираются, не растягиваются со временем, не вызывают раздражения на коже.
<a href=http://c.twnt.ru/vcAg>корректор осанки в аптеке</a>
Производится модель из эластичных материалов, что помогает ей надежно закрепляться на человеческом теле, не позволяя сутулиться. К основанию корсета крепится пара лямок так же, как и у рюкзака, и один пояс. Последний оборудован липучками, регулирующими размеры изделия.
Имеет удобную эргономичную форму, а его вес незначителен.
Подобные свойства позволяют носить изделие под одеждой на протяжении всего дня и не испытывать при этом дискомфорта. Материалы, используемые для создания модели, легко стираются, не растягиваются со временем, не вызывают раздражения на коже.
<a href=http://c.twnt.ru/vcAg>корректор осанки в аптеке</a>
1 сообщение • Страница 1 из 1
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