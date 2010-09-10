Помогите выбрать банк для ипотеки

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Машечка1980
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 07:20

Помогите выбрать банк для ипотеки

Сообщение Машечка1980 » Сегодня, 08:57

Всем привет! Выбираю банк для ипотеки, нужен понадежнее. Ну и подешевле) Кто брал в банке "Открытие"? как там обслуживание? или уже в Сбер пойти, у меня там карточка от работы?
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