Детская мебель

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Детская мебель

Сообщение Meran » Сегодня, 09:57

Добрый день, подскажите пожалуйста нормальный магазин детской мебели, так как везде просто качество дерьмо извините за выражение но оно так и есть, ребятки, если вы слышали о нормальном магазине напишите мне его адрес или ссылку.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Детская мебель

Сообщение BlackFury » Сегодня, 15:12

Мы обычно такого рода мебель покупаем в обычных мебельных магазинах в городе, и лично нам все нравится, думаю вам тоже так нужно сделать.
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