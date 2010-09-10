Детская мебель
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Детская мебель
Добрый день, подскажите пожалуйста нормальный магазин детской мебели, так как везде просто качество дерьмо извините за выражение но оно так и есть, ребятки, если вы слышали о нормальном магазине напишите мне его адрес или ссылку.
Re: Детская мебель
Мы обычно такого рода мебель покупаем в обычных мебельных магазинах в городе, и лично нам все нравится, думаю вам тоже так нужно сделать.
Re: Детская мебель
Ведь правда дети растут на глазах и уже в старшем возрасте ей вряд ли понадобится детская парта, а вот большой письменный стол это самое оно: подойдет и для школьных дел (книжок и тетрадок будут десятки, нужно будет место куда их складывать) и также для занятий на компьютере. Так что смело покупайте письменный стол. Мы свой покупали тут: https://xn--80aplneco.xn--p1ai если что.. у них отличный выбор!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Детская мебель
Meran писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста нормальный магазин детской мебели, так как везде просто качество дерьмо извините за выражение но оно так и есть, ребятки, если вы слышали о нормальном магазине напишите мне его адрес или ссылку.
а где вы вообще смотрели?
мы много хорошей мебели видели..цены конечно и велики..но мебель нормальная
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Детская мебель
BlackFury писал(а):Мы обычно такого рода мебель покупаем в обычных мебельных магазинах в городе, и лично нам все нравится, думаю вам тоже так нужно сделать.
аналогично, мебельных много
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