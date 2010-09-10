Сообщение Meran » 14 авг 2019, 09:57

Добрый день, подскажите пожалуйста нормальный магазин детской мебели, так как везде просто качество дерьмо извините за выражение но оно так и есть, ребятки, если вы слышали о нормальном магазине напишите мне его адрес или ссылку.