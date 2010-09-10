Детская мебель

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Детская мебель

Сообщение Meran » 14 авг 2019, 09:57

Добрый день, подскажите пожалуйста нормальный магазин детской мебели, так как везде просто качество дерьмо извините за выражение но оно так и есть, ребятки, если вы слышали о нормальном магазине напишите мне его адрес или ссылку.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Детская мебель

Сообщение BlackFury » 14 авг 2019, 15:12

Мы обычно такого рода мебель покупаем в обычных мебельных магазинах в городе, и лично нам все нравится, думаю вам тоже так нужно сделать.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Детская мебель

Сообщение Noone » 14 авг 2019, 18:34

Ведь правда дети растут на глазах и уже в старшем возрасте ей вряд ли понадобится детская парта, а вот большой письменный стол это самое оно: подойдет и для школьных дел (книжок и тетрадок будут десятки, нужно будет место куда их складывать) и также для занятий на компьютере. Так что смело покупайте письменный стол. Мы свой покупали тут: https://xn--80aplneco.xn--p1ai если что.. у них отличный выбор!
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Детская мебель

Сообщение irinakotova » Сегодня, 13:19

Meran писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста нормальный магазин детской мебели, так как везде просто качество дерьмо извините за выражение но оно так и есть, ребятки, если вы слышали о нормальном магазине напишите мне его адрес или ссылку.

а где вы вообще смотрели?
мы много хорошей мебели видели..цены конечно и велики..но мебель нормальная
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Детская мебель

Сообщение irinakotova » Сегодня, 13:33

BlackFury писал(а):Мы обычно такого рода мебель покупаем в обычных мебельных магазинах в городе, и лично нам все нравится, думаю вам тоже так нужно сделать.

аналогично, мебельных много
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Детская мебель

Сообщение Haminahu » Сегодня, 21:37

Meran писал(а):Добрый день, подскажите пожалуйста нормальный магазин детской мебели, так как везде просто качество дерьмо извините за выражение но оно так и есть, ребятки, если вы слышали о нормальном магазине напишите мне его адрес или ссылку.


о, не просто слышал. даже есть собственный опыт покупки мебели. поставила, в общем,жена задачу купить комод с ящиками. ДЕТСКИЙ! ну, задачка не из простых, хотя и не с двумя звездочками. нашел в этом магазине - https://futuka-kids.ru/detskaya_mebel/komody/.
по качеству - ручаюсь. внешне тоже прекрасно,доча довольна. жена - еще больше. мне другой реакции и не надо)
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