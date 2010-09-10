Доставка цветов

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Доставка цветов

Сообщение oleg2002209 » 11 минут назад

Здравствуйте, не так давно я поссорился со своей девушкой и хочу с ней помирится и я решил подарить ей красивый букет цветов, но я не знаю где его заказать и чтобы он был красивый и не сильно дорогой, парни если вы сталкивались с такой проблемой помогите мне я вас прошу, спасибо за внимание.
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