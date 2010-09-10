Доставка цветов
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Доставка цветов
Здравствуйте, не так давно я поссорился со своей девушкой и хочу с ней помирится и я решил подарить ей красивый букет цветов, но я не знаю где его заказать и чтобы он был красивый и не сильно дорогой, парни если вы сталкивались с такой проблемой помогите мне я вас прошу, спасибо за внимание.
Re: Доставка цветов
Ну для начала вам нужно поспрашивать у своих друзей, которые живут по близости, наверняка они что то но скажут вам по этому вопросу.
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