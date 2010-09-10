Где можно отремонтировать ноутбук?

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Где можно отремонтировать ноутбук?

Сообщение BlackFury » Сегодня, 09:59

Сегодня, компьютер или ноутбук – это обязательный рабочий инструмент, как любого делового человека, так и обычного школьника. Персональные компьютеры тесно вошли во все сферы нашей жизни. Выход компьютера из строя – это не просто «слетевшая» игра или не работающий «офис». Это потеря важных данных, бухгалтерских документов, ценных договоров. Финансовые потери от неработающего ноутбука или персонального компьютера могут в десятки, а то и в сотни раз превышать его стоимость. И это, не говоря уже о потерянном времени и измотанных нервах…
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Где можно отремонтировать ноутбук?

Сообщение Noone » Сегодня, 15:28

Не поверите но вот относительно недавно у меня тоже была подобная ситуация, благо у меня был друг у которого были нужные контакты, поэтому может и у вас такой есть.
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