Где можно отремонтировать ноутбук?
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Где можно отремонтировать ноутбук?
Сегодня, компьютер или ноутбук – это обязательный рабочий инструмент, как любого делового человека, так и обычного школьника. Персональные компьютеры тесно вошли во все сферы нашей жизни. Выход компьютера из строя – это не просто «слетевшая» игра или не работающий «офис». Это потеря важных данных, бухгалтерских документов, ценных договоров. Финансовые потери от неработающего ноутбука или персонального компьютера могут в десятки, а то и в сотни раз превышать его стоимость. И это, не говоря уже о потерянном времени и измотанных нервах…
Re: Где можно отремонтировать ноутбук?
Не поверите но вот относительно недавно у меня тоже была подобная ситуация, благо у меня был друг у которого были нужные контакты, поэтому может и у вас такой есть.
Re: Где можно отремонтировать ноутбук?
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