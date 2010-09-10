Сообщение BlackFury » 14 авг 2019, 09:59

Сегодня, компьютер или ноутбук – это обязательный рабочий инструмент, как любого делового человека, так и обычного школьника. Персональные компьютеры тесно вошли во все сферы нашей жизни. Выход компьютера из строя – это не просто «слетевшая» игра или не работающий «офис». Это потеря важных данных, бухгалтерских документов, ценных договоров. Финансовые потери от неработающего ноутбука или персонального компьютера могут в десятки, а то и в сотни раз превышать его стоимость. И это, не говоря уже о потерянном времени и измотанных нервах…