Семена кактусов
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Семена кактусов
Ребят, мне вот понадобился сервис, который занимается поставкой семен для кактусов. Но к сожалению мне так и не удалось найти компанию, которая этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете в этом вопросе, подскажите мне, буду очень вам благодарен.
Re: Семена кактусов
Честно говоря я даже не знал что можно приобрести у нас семена кактусов, поэтому где купить такие семена, я понятия не имею, если их вообще продают у нас.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Семена кактусов
Да, сейчас у нас в России далеко не везде можно приобрести семена для кактуса, собственно вот один из немногих таких сервисов https://amfor.site Здесь предоставляют как уже взрослые кактуса, также можно приобрести и семена, тем более цены на них очень низкие.
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