Сообщение Noone » Сегодня, 10:02

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, хорошую контору, где можно отремонтировать ноутбук.

Те, которые выводятся при поиске в гугле, при проверки отзывов на них оказываются какими-то извергами, которые только и делают, что обманывают и наживаются.Где есть честная контора?