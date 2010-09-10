Ремонт ноутбука

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Ремонт ноутбука

Сообщение Noone » Сегодня, 10:02

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, хорошую контору, где можно отремонтировать ноутбук.
Те, которые выводятся при поиске в гугле, при проверки отзывов на них оказываются какими-то извергами, которые только и делают, что обманывают и наживаются.Где есть честная контора?
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