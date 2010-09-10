Ремонт ноутбука

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Ремонт ноутбука

Сообщение Noone » Сегодня, 10:02

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, хорошую контору, где можно отремонтировать ноутбук.
Те, которые выводятся при поиске в гугле, при проверки отзывов на них оказываются какими-то извергами, которые только и делают, что обманывают и наживаются.Где есть честная контора?
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Ремонт ноутбука

Сообщение Meran » Сегодня, 15:36

Да, сейчас действительно очень много мошенников, мне повезло так как у меня кум ремонтирует ноутбуки, он мне и помогает, а вам даже не знаю что делать.
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