Ремонт квартиры

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Ремонт квартиры

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 10:03

Привет всем участникам форума, у меня вот какая проблема, дело в том , что я купил квартиру за маленькую цену но там только нету ремонта вообще и вот я ищу ребят которые смогли бы сделать капитальные ремонт я обратился именно сюда потому что тут очень общительный форум.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Ремонт квартиры

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 15:30

Вряд ли вам тут подскажут быстро, может вам лучше зайти на форум Ярсук, там как раз знающие люди по вашему вопросу. Удачи!
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