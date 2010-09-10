Ремонт квартиры
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Ремонт квартиры
Привет всем участникам форума, у меня вот какая проблема, дело в том , что я купил квартиру за маленькую цену но там только нету ремонта вообще и вот я ищу ребят которые смогли бы сделать капитальные ремонт я обратился именно сюда потому что тут очень общительный форум.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Ремонт квартиры
Вряд ли вам тут подскажут быстро, может вам лучше зайти на форум Ярсук, там как раз знающие люди по вашему вопросу. Удачи!
Re: Ремонт квартиры
Привет всем! Если вам нужна фирма по ремонту квартиры, то вот лично я рекомендую обращатся только к професионалам, можно вот обратится к примеру сюда https://remontsnip.ru Я сам туда уже два раза за ремонтом обращался и пока ни разу не подводили ни по срокам, ни по качеству работы.
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